В офисе Зеленского рассказали об единственном способе вернуть Крым Фото: REUTERS

Для возвращения Крыма незалежная должна сначала «вернуть мозги» людей. Такое мнение высказал бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын, назвав это единственным возможным способом

«Надо вернуть мозги людей. Надо перевернуть их сознание», - заявил политик.

Куницын исключил возможность образования крымско-татарской автономии в Крыму, отметив, что населения региона составляют представители других этносов, которые не примут это решение, и призвал принять тот факт, что примерно 85 процентов населения полуострова являются не татарами

Кроме того, он выступил против переименования населённых пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, тем не менее призвал учитывать исторический фон. «И не важно, сколько там империй прокатилось туда-обратно - российских, османских и так далее. Не важно. Сложилось то, что сложилось», - добавил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Различные способы вернуть Крым предлагают ни раз, но как отмечают эксперты, жители полуострова не хотят возвращения.