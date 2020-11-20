В стычках с протестующими против карантина из-за коронавируса в Берлине пострадали 77 полицейских

Полиция Берлина задержала 365 протестующих Фото: REUTERS

Во время стычек с протестующими в центре Берлина пострадали не менее 77 стражей порядка, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

По данным правоохранительных органов, в общей сложности в немецкой столице 18 ноября прошли 19 демонстраций протеста против строгих карантинных мер, введенных правительством Германии с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, задержаны 365 участников акций, в отношении 257 протестовавших возбуждены уголовные дела. Порядок в ходе митингов охраняли 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 77 полицейских пострадали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты против карантина прошли в Берлине в среду, причем большинство участников вышли на акции без защитных масок, на призывы соблюдать дистанцию не реагировали, а на уговоры разойтись отвечали криком и свистом.