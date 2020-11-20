Отказ Киева от российской вакцины в Раде назвали соучастием в убийстве украинцев

Украинский депутат считает, что Киев мог бы запустить изготовление российской вакцины на территории государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Олег Волошин назвал отказ украинских властей от применения российской вакцины против коронавируса соучастием в убийстве граждан страны.

- Позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы - вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев, - заявил Волошин в эфире телеканала "112".

Депутат считает, что Киев мог бы начать на территории Украины производство российской вакцины по лицензии.

Волошин также добавил, что власти Украины должны при отказе от вакцины, разработанной в России, показать обществу поиск других препаратов и начать обсуждение поставок с иностранными поставщиками.

Ранее сайт KP.ru сообщал об обращении первого вице-президента Академии экономических наук Украины Анатолия Пешко к президенту Зеленскому. Учёный попросил главу государства закупить вакцину от коронавируса у России или обсудить приобретение технологии для изготовления препарата в Украине.