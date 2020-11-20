Ветеранам Великой Отечественной войны хотят подготовить выплаты к Новому году

Ветеранам ВОВ предложили назначить выплаты к Новому году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам могут назначить дополнительные выплаты к Новому году. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Хамзаев отметил, что год 75-летия Победы ветеранам пришлось столкнуться с рядом негативных событий, связанных с пандемией коронавирса. В частности, некоторые регионы вынуждены были перевести пожилых людей в режим самоизоляции, для их же здоровья. В связи с этим общественник предложил дополнительно поддержать ветеранов.

«В целях поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года», — цитирует Хамзаева RT.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении льготной категории горожан «дети войны». В рамках программы дополнительные меры поддержки получат москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, передает Москва 24.