По делу Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей

Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

По делу актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в смертельном ДТП, возбуждены уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве пояснили, что двое подозреваемых по делу сообщили суду, что стали очевидцами аварии с участием артиста и видели, что за рулем сидел другой человек, в то время как сам актер стоял рядом с автомобилем.

Другой подозреваемой описал внешность незнакомого ему мужчины, который якобы сел на заднее сиденье припаркованной до аварии машины, и заявил, что на месте водителя никого не было.

В министерстве отметили, что все трое дали заведомо ложные показания.

Напомним, Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне на Садовом кольце, когда машина актера вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм.

Изначально суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы, но в конце октября на апелляции новая защита просила для него 4 года условно. Судья принял решение сократить срок лишь на 4 месяца. Актер будет отбывать наказание 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Ефремов намерен снова обжаловать это решение