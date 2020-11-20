Минздрав нашел эффективный способ поиска пропавших без вести людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве нашли способ поиска людей, пропавших без вести. Врачи будут сообщать в полицию о людях, которые не могут четко назвать собственное имя или адрес. Соответствующий проект уже разработан ведомством, но приказа еще нет.

- В настоящее время остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. Одним из направлений розыска пропавших людей является проверка их местонахождения в медицинских организациях, - пояснили сайту mk.ru в Минздраве.

В настоящее время врачи не обязаны передавать в полицию данные о пациентах, которые в силу возраста не могут сообщить о себе необходимую информацию. Это касается пенсионеров и маленьких детей. А вот о тех, кто мог стать жертвой преступления, имеет ссадины и гематомы, медики сообщают в органы внутренних дел.

Это правило приводит к тому, что полицейские и родственники, в поисках пропавшего члена семьи, вынуждены обзванивать все медицинские учреждения.

Подобный порядок увеличивает срок поиска человека, требует дополнительных сил и средств. Немного статистики: в 2019 году в МВД поступило 180 523 заявления о розыске без вести пропавших людей. 163 328 удалось найти в короткие сроки, без заведения розыскного дела. Еще 13 655 лиц объявлены в розыск.

Всего за год, более 300 пациентов не смогли сообщить сведения о себе. В первом квартале 2020 года таких пациентов было более 270.