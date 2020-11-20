Нижегородскую область наградили за успешное исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин наградил Нижегородскую область за успешное исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Диплом вручили министру транспорта и автомобильных дорог региона Павлу Саватееву в Москве в рамках «Транспортной недели-2020».

Глава Росавтодора Андрей Костюк отметил, что Нижегородская область в этом году вошла в состав регионов-лидеров по объемам и качеству дорожных работ, проводимых в рамках нацпроекта.

«Мы выполнили большую командную работу. Контракты на организацию ремонтов в 2020 году были заключены в конце прошлого года. Это дало возможность подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и сразу, как только позволили погодные условия, выйти на объекты. По нацпроекту регион в 2020 году отремонтирует 195 участков дорог общей протяженностью более 880 километров», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, регион занимает второе место после Московской области по общим объемам дорожного ремонта.

«Благодаря национальному проекту, а также государственным программам в нормативное состояние в этом году будет приведено более 1 000 км дорог», - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.