Главу МВД Великобритании обвинили в травле подчиненных Фото: REUTERS

Министра внутренних дел Великобритании Прити Патель уличили в травле подчиненных.

Как передает газета The Times со ссылкой на результаты служебного расследования Алекса Аллана, советника премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона, глава британского МВД не соблюдала «высокие стандарты» поведения, которые требуются от высокопоставленных чиновников, а некоторые ее действия «могут быть определены как травля».

В итоговом докладе отмечается, что министр обвиняется в унижении подчиненных, предъявлении необоснованных требований сотрудникам, а также создании «атмосферы страха».

«По моему мнению, глава МВД не всегда соблюдала высокие стандарты кодекса… Некоторые примеры ее поведения могут быть определены как травля», - говорится в докладе советника премьер-министра

Предполагается, что доклад Аллана будет опубликован в пятницу, 20 ноября, однако, как передает издание, он лег на стол главы британского правительства еще два месяца назад, а его публикация стала возможной из-за утечки в СМИ содержания документа.