Россия развернёт дополнительный резерв пограничников на границе Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Российские пограничники по просьбе Еревана развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Глава ФСБ России уточнил, что в целях «обеспечения пограничной безопасности Республики Армения», а также обеспечения мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе выделен дополнительный резерв в количестве 188 российских военнослужащих и необходимое количество техники.

«Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана», - заявил директор ФСБ России.

Бортников также отметил, что Баку проинформирован по данному вопросу. По его словам, организовано необходимое взаимодействие с партнёрами.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу во вторник, 10 ноября. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 20 ноября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по российской миротворческой операции в регионе назвал работу российских миротворцев четкой и слаженной. Он отметил, что их действия помогли остановить кровопролитие, а также выразил надежду на надежное и долгосрочное урегулирование ситуации.