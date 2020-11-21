Полиция применила водометы против демонстрантов в Париже Фото: REUTERS

Полицейские применили водометы против участников акции протеста в центре Парижа. Демонстранты вышли на улице французской столицы и других городов страны, чтобы выразить протест против закона «О глобальной безопасности».

Акцию протеста организовали местные профсоюзы журналистов. Площадь Трокадеро вечером в субботу, 21 ноября, полностью заполнилась людьми с самодельными плакатами. Собравшиеся осуждают статью законопроекта о полиции, которая, по мнению демонстрантов, «открывает дверь для агрессии» со стороны правоохранителей.

Демонстрация быстро переросла в открытые столкновения с полицейскими: протестующие начали бросать в них бутылки и петарды, а также жечь костры посреди дороги. Правоохранители в свою очередь применили против толпы водометы и газовые баллончики, пишет ТАСС.

Незадолго до этого французские власти поддержали в первом чтении 24 статью закона «О глобальной безопасности», которая запрещает демонстрацию изображения лица или элементов идентификации полицейских. Санкция по статье: штраф в 45 тысяч евро или тюремной заключение. Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Представители прессы опасаются, что проект закона навредит свободе слова, поскольку запретит снимать действия силовиков во время демонстраций.