«Дьявол спрятан в деталях»: Онищенко оценил предложение Си Цзиньпина о международных «кодах здоровья»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение китайского лидера Си Цзиньпина создать международную систему «кодов здоровья». По его мнению, реализация этой идеи может угрожать биологической безопасности стран.

«Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область – биоданные о человеке», - отметил Онищенко.

Он пояснил, что в международную базу данных нужно будет выкладывать «данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены», а такого рода информация, по его словам, «очень чувствительна и является одной из важнейших компонентов биологической безопасности страны». Депутат уточнил, что в России и сейчас можно определить, например, откуда взялся штамм кори у заболевшего человека – циркулирует он у нас или завозной.

«Здесь же уже контролируется не циркуляция, а биологические данные, поэтому это требует дополнительного изучения. Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться», - добавил Онищенко в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер Китая предложил «сформировать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода», выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).