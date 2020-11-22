Китайская вакцина от коронавируса вызвала быстрый иммунный ответ

Препарат CoronaVac разработан китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech вакцина от коронавируса CoronaVac в ходе клинических испытаний с участием около 700 человек вызвала быстрый иммунный ответ, а также показала безопасность.

Об этом говорится в опубликованных в журнале The Lancet Infectious Diseases результатах тестирования препарата. Отмечается, что уровень антител у получивших прививку добровольцев ниже, чем у людей, выздоровевших после заболевания COVID-19, однако не означает, что CoronaVac не может защитить от заражения. В испытаниях принимали участие добровольцы в возрасте от 18 до 59 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России ранее были зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции. Первая, «Спутник V», разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Вторую, «ЭпиВакКорона», создал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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