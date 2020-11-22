В ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил об опасности третьей волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - сказал Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

Он отметил, что многим западноевропейскими странам стоит избегать введения жесткого локдауна, а вместо этого "снова взять вирус под контроль", как это сделали станы Восточной Азии.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", - подчеркнул также Набарро.

Напонимим, что ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире за все время заразилось более 58 миллионов человек, более 1,3 миллиона человек скончались.