Путин: РФ выполняла только роль посредника при заключении договора по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Президент отметил, что авторами самого мирного соглашения являются три стороны - Россия, Армения и Азербайджан.

Он отметил, что сам текст соглашения был составлен по согласованию всех трех сторон.

Напомним, что 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха, которое возобновилось 27 сентября. Мирный договор стал четвертой попыткой примирить враждующие стороны.

Согласно договору в регион вводятся российские миротворцы, Армения и Азербайджан обмениваются пленными и ранеными, в регион возвращаются беженцы.

Только на этой неделе в свои дома вернулись более 3 тысяч беженцев.

Напомним, что территориальный конфликт возобновился с новой силой 27 сентября. Власти Армении и Азербайджана перекрестно обвинили друг друга в использовании боевой техники в районе Нагорного Карабаха.