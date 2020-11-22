Диетолог оценила праздничный стол россиян на Новый год Фото: Василий Вахрин

Приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Григорьян в интервью радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 22 ноября.

- Осложнений от еды на праздничном столе на Новый год так много, что все праздничные настроения очень быстро улетучиваются. Следует более ответственно подходить к праздничному ужину, иначе велик риск отравления, -предупредила специалист.

Ольга Григорьян отметила, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции и большой загруженности «скорых» маловероятно, что врачи смогут быстро госпитализировать человека с отравлением в новогоднюю ночь.

Диетолог посоветовала ужинать за несколько часов до самого торжества, а после выйти на прогулку с семьей и друзьями.

- Открыть шампанское, конечно, можно, а вот пить его совсем необязательно, - подчеркнула она.

Ольга Григорьян добавила, что традиционное для Нового года оливье лучше приготовить без майонеза или сделать домашний соус.

Ранее жители России перечислили худшие подарки на Новый год: в «черном списке» россиян оказались как стандартные носки, футболки и свечи, так и кальяны, живые крысы и разводной ключ.