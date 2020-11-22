Германия выразила сожаление о выходе США из Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «чрезвычайно» сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу. В заявлении министра, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье, 22 ноября, говорится, что Берлин намерен и дальше выполнять условия соглашения.

- Мы чрезвычайно сожалеем, что Штаты приняли такое решение. Наш подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями и взаимного доверия между странами. ФРГ будет и дальше выполнять условия соглашения, - сказал Хайко Маас.

Глава МИД Германии добавил, что ФРГ выступает за всеобъемлющую модернизацию контроля над обычными вооружениями на территории Европы и указал на необходимость усовершенствовать существующие многосторонние договоры, чтобы создать эффективный механизм доверия.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, американская сторона завершила процедуру выхода из Договора по открытому небу. В российском МИД сообщили, что будут добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Сожаление о выходе США из договора также выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.