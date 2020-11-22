МИД: Россия будет работать над выполнением Договора об открытом небе с оставшимися странами

В МИДе заявили, что Россия будет добиваться того, чтобы оставшиеся в договоре об открытом небе (ДОН) страны выполняли свои обязательства.
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В МИДе заявили, что Россия будет добиваться того, чтобы оставшиеся в договоре об открытом небе (ДОН) страны выполняли свои обязательства в полной мере.
В ведомстве считают, что Вашингтон надеется на вмешательство союзников в наблюдательные полеты РФ в Европе и США, сообщает РИА Новости.
«Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств. Во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 22 ноября прекращаются обязательства Вашингтона по договору ДОН. За полгода до этого американская сторона уведомила другие страны о своем решении.
Договоренность позволяет ее странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.