Путин впервые показал журналистам комнату отдыха в своей резиденции Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату отдыха в резиденции в Ново-Огарево. Помещение, куда до этого не пускали представителей прессы, располагается за рабочим местом российского лидера. Взять интервью у главы государства в комнате отдыха смогли журналисты телеканала «Россия 1».

Оператором съемочной группы канала понадобилось некоторое время, чтобы настроить и поставить аппаратуру в незнакомом помещении. На снятых кадрах видно, что интерьер в президентской комнате отдыха выполнен в светлых тонах. В помещении располагаются диван, телевизор, два кресла и небольшой стол, куда Владимир Путин и пригласил журналистов для записи интервью.

Интерьер в президентской комнате отдыха выполнен в светлых тонах. Фото: кадр из видео

Корреспондент телеканала Павел Зарубин отметил, что до сих пор никто не видел, что находилось в этой комнате.

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