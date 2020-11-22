Билл Гейтс предупредил о начале новой пандемии в мире

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил мир о возможности наступления новой пандемии.

По его мнению, уровень вакцинации от других заболеваний в мире во время пандемии коронавируса снизился на 14 процентов, «сведя на нет прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».

Из-за этого следующая пандемия при самом удачном раскладе может возникнуть в мире через 20 лет. Об этом Билл Гейтс рассказал в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, пишет Fox News.