На реновацию Больничного городка в Мурманске Минстрой России предоставит почти 560 млн рублей

На создание инфраструктуры в микрорайоне Больничный городок Мурманская область получит из федерального бюджета 559,3 млн рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Соответствующее решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Жилье» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах страны на 2021-2024 годы.

«Минстроем России получено подтверждение о том, что Мурманская область получит 559 млн рублей на создание инфраструктуры Больничного городка. Это серьезно поможет тому проекту, которым сейчас предметно занимаемся. Прошу вице-губернатора–министра строительства Владислава Сандурского отработать все необходимые бюрократические процедуры по получению ресурсов и подготовить документацию для проектирования инженерных сетей в рамках проекта», – сообщил Андрей Чибис.

Предоставленные деньги будут направлены на строительство электрокотельной, сетей теплоснабжения, объектов наружного освещения, реконструкцию автомобильных дорог, прокладку ливневой канализации, подведение сетей водоснабжения и водоотведения.