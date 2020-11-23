Специалисты назвали эффективность британской вакцины от коронавируса компании AstraZeneca

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% Фото: REUTERS

Вакцина от коронавируса, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Промежуточные испытания прошли в Великобритании и в Бразилии.

- Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11 636 вирусных частиц) показал среднюю эффективность в 70%, - сообщается в пресс-релизе компании.

Эффективность препарата оценили с помощью испытаний двух режимов дозирования вакцины. Они показали разные результаты. Вакцина была эффективна на 62% при введении двух полных дох с промежутком в месяц и концентрацией 8 895 единиц. При введении введении половины дозы препарата с концентрацией 2 741, а через месяц полной дозы вакцины, эффективность оказалась на уровне 90%.