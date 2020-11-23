Путин подписал закон о повышении НДФЛ для высоких зарплат

Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы от 5 млн рублей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 13 до 15% налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Деньги от повышения налога будут направлены на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими и редкими заболеваниями. Закон разработали по поручению Путина. Госдума одобрила его 11 ноября, а Совет Федерации 18 ноября.