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Политика

МИД России предостерег членов Договора по открытому небу от передачи данных Вашингтону

Если Штаты решат вернуться в договор, они должны будут делать это на условиях стран-участниц
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД России предостерег членов Договора по открытому небу от передачи данных Вашингтону

МИД России предостерег членов Договора по открытому небу от передачи данных Вашингтону

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия примет жесткие ответные меры, если оставшиеся в Договоре по открытому небу государства начнут передавать сведения Вашингтону после его выхода из соглашения или ограничат полеты России над объектами США в Европе. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

- Мы узнали, что США ведут нечистоплотную подковерную игру и хотят, чтобы страны-участницы Договора по открытому небу передавали им данные наблюдательных полетов над Россией. Вашингтон требует, чтобы Европа отказывала российской стороне в полетах над американскими военными объектами, которые находятся на ее территории. Если страны пойдут на такой шаг, то мы примем жесткие ответные меры, - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Константин Гаврилов подчеркнул, что если Соединенные Штаты решат вернуться в договор, то они должны будут делать это на условиях стран-участниц.

Напомним, что вчера США официально вышли из Договора по открытому небу. МИД России сообщил, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения обязательств по соглашению от других государств-участников, а Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу данного решения американской стороны.