Экс-глава офиса Зеленского попросил Путина "сделать шаг назад"

Экс-глава офиса Зеленского призвал Путина "сделать шаг назад". Фото: REUTERS

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак обратился к Владимиру Путину.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей — это будет поступок сильного. Это будет как раз победа", — передает слова Богдан РИА Новости.

На вопрос Собчак, что именно он имел в виду, экс-глава офиса Зеленского ответил, что он говорил о переподписании Минских соглашений.

Богдан рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не уточнил детали, объяснив это конфиденциальностью.

Напомним, что Украина в 2014 году начала военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Согласно последним данным ООН, 13 тысяч человек стали жертвами вооруженного конфликта.

Вопрос урегулирования конфликтной ситуации в Донбассе является темой встреч в Минске контактной группы.

Ранее контактной группой были согласованы дополнительные меры по обеспечению перемирия в регионе. Согласно им, в силу вступает запрет на любые наступательные и диверсионные действия, запрет на ведение огня, а также размещение вооружения в жилых районах и дисциплинарная ответственность за нарушение режима боевых действий.