Власти обязали устанавливать на смартфоны 16 российских приложений

Власти обязали устанавливать 16 российских приложений на смартфоны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты после 1 января должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. Так, на компьютеры будут установлены три приложения, а на Smart TV — четыре. Такое требование утверждено правительством России, следует из документа, представленного на портале правовой информации.

В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО должны будут производители смартфонов, планшетов и другого беспроводного оборудования связи с сенсорным экраном и «двумя и более функциями». Это распоряжение касается и стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Закон должен был вступить в силу летом с 1 июля, но весной его перенесли на 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

В постановлении указано, что первичная установка, использование и обновления приложения будут бесплатными, но при этом разработчики имеют право предлагать дополнительный платный функционал в программах.