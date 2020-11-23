«Уральские авиалинии» договорились о чартерах в РФ из Таджикистана

В шесть российских городов будут летать самолеты «Уральских авиалиний» из трех городов Таджикистана. Об этом «Интерфаксу» сообщило посольство РФ в Душанбе.

Авиакомпании удалось договориться с таджикскими властями на еженедельные чартерные рейсы. Самолеты будут летать из Душанбе, Ходжента и Куляба.

«Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала осуществление чартерных рейсов в российские города Москва, Казань, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Красноярск», - сообщили в посольстве.

В РФ смогут летать граждане России и лица, имеющие основания для въезда, соответствующие требованиям российского кабмина, обозначенным в распоряжении от 16 марта 2020 года.

Обязательное условие для граждан других государств – справка на русском языке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который был проведен за три дня до влета в страну.

Продажа билетов на чартерные рейсы будет проводиться представительством «Уральских авиалиний» в Таджикистане.

Ранее посольство РФ в Душанбе сообщило, что российские тест-системы хорошо зарекомендовали себя во время пандемии коронавируса в нескольких странах ближнего зарубежья, в том числе в Таджикистане.