В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от коронавируса Фото: REUTERS

Примерно 650 тел американцев, умерших от коронавирусной инфекции еще весной этого года в Нью-Йорке до сих пор хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина. Власти страны не могут захоронить тела, поскольку у родственников погибших нет денег для оплаты похорон, пишет газета The Wall Street Journal.

Во время первой волны пандемии коронавируса в США Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии. Тогда смертность от заболевания в сутки достигала 700 человек. Для помощи больничным моргам власти города решили развернуть временные передвижные морги-рефрижераторы, представляющие собой грузовики с холодильной установкой внутри.

Газета пишет, что тела нескольких сотен погибших от коронавируса весной до сих пор лежат в этих передвижных моргах на набережной Бруклина, поскольку родственники так и не смогли отыскать деньги на похороны на фоне сложной экономической ситуации.

В офисе главного судмедэксперта сообщили, что им всё еще не удается разыскать родственников около 230 погибших.

По последним данным, на территории Соединенных Штатов выявлено более 11,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии от болезни умерли более 254 тысяч американцев. По обоим показателям США занимает первое место в мире.