В Роскачестве объяснили, почему зимой нельзя носить одну и ту же обувь каждый день Фото: Мария ЛЕНЦ

Роскачество составило список рекомендаций по уходу за зимней обувью. Первое и главное правило - не носить одну пару обуви каждый день. Дело в том, что во время носки кожа сгибается и растягивается. Поэтому эксперты советуют носить пару обуви не чаще одного раза в три дня.

Кроме этого, специалисты рекомендуют не сушить обувь с помощью батарей, фенов или вкладных сушилок. Все эти приборы пересушивают кожу и делают ее грубой. Лучше всего использовать деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые. Они обладают антибактериальными свойствами.

Если обувь промокла, а второй пары нет, то для сушки лучше использовать обычную бумагу. При этом стельку стоит вынуть и просушить отдельно.

Эксперты также советуют после покупки новой обуви обязательно обрабатывать ее водоотталкивающим спреем. Он защищает от намокания и грязи. Для замши и нубука рекомендуется регулярно использовать креповую щетку, чтобы расчесывать ворс.

Для того, чтобы смыть грязь с гладкой кожи обуви, можно использовать обычную губку. А вот мыло, предназначенное для мытья рук. лучше не трогать. После него на обуви могут остаться разводы.