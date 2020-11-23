Создан первый в мире порно-портал для женщин

Создана первая в мире социальная сеть для группового секса онлайн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании «первой в мире социальной сети для секса» в честь 15-летия компании, сообщает Daily Star.

По словам гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл, новый сервис позволит пользователям сетей наслаждаться оргиями в период социального дистанцирования.

«Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens — первая в мире социальная сеть для секса», — сказала Сэйл.

Преимуществом Сэйл считает идею создать порно-портал именно для женщин. Традиционно такие сайты создаются для мужчин, что разработчики приравнивают к сексизму.

Преложение разрабатывали исключительно специалисты женского пола. Они охарактеризовали приложение, как «оргию в вашем кармане», которое позволяет вступать в интимную связь онлайн с несколькими людьми одновременно.

Каждый новый пользователь проходит проверку модераторов. Это делается для обеспечения максимальной безопасности. Приложение защищено от записи экрана и захвата видео, а также от сохранения конфиденциальной информации других юзеров.