Российских норок будут вакцинировать от коронавируса

Российским норкам сделают прививку от коронавируса Фото: Влад КОМЯКОВ

Норок в России решили привить от коронавируса, чтобы не убивать, как это сделали в Дании. Сейчас Россельхознадзор проводит испытания препарата для зверьков.

На сегодняшний день ни одного подтвержденного факта заражения норок коронавирусом нет, сообщил исполняющий обязанности директора ФГУП «Русский соболь» Иван Нестеров телеканалу «Звезда».

«В России никаких научно-подтвержденных данных о заболевании, передающемся от норок к человеку, - нет. Мы провели исследование», - добавил специалист.

Однако Россельхознадзор решил, что следует защитить животных, и, когда вакцина будет разработана, их привьют.

В ноябре стало известно, что на фермах в Дании, Швеции, Нидерландах и Испании нашли заболевших COVID-19 норок. Всемирная организация здравоохранения также сообщила о случаях в Италии и США. Скорее всего их заразили работники ферм, но это значит, что эпидемия среди животных могла стать массовым явлением, поэтому было принято решение всех их усыпить. Владельцам хозяйств выплатили компенсацию за погибших животных.

В итоге в Дании, например, было уничтожено 17 миллионов животных. Их тушки вывозили грузовиками.