Минобороны Белоруссии сообщило о масштабных учениях «Запад-2021» с Россией

Белорусско-российские учения "Запад-2021" пройдут в Белоруссии на пяти полигонах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оперативные совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут носить масштабный характер. Они состоятся на территории республики на пяти полигонах, сообщил в понедельник, 23 ноября, глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1».

- Если сравнивать с учениями «Запад-2020» прошлого года, то масштаб будет больше. Это будет происходить на пяти полигонах у нас, в Белоруссии, - анонсировал министр.

Виктор Хренин отметил, что этим масштабным учениями будет предшествовать большой комплекс подготовительных мероприятий. Белоруссия при этом планирует усовершенствовать свою военную технику и закупать новую.

Так, в республике в следующем году могут появиться новые самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35, купленные у России. Модернизировать Белоруссия планирует два механизированных батальона на БТР-82А.