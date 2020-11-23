В России запустили приложение для отслеживания контактов заболевших COVID-19

Минцифры России запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры России запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер». Его уже можно скачать в App Store и Google Play.

Ресурс помогает пользователю найти и запомнить информацию о других устройствах поблизости посредством Bluetooth – эту технологию (Exposure Notification) разработали американские IT-гиганты Apple и Google.

«Данная технология фиксирует устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами», - объяснили разработчики.

Гаджет хранит список ключей внутри, никому не предоставляя доступ к этой информации. Если у кого-то из владельцев смартфона найдут вирус – он сообщит об этом анонимно через приложение, «предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», говорится в описании.

Контактировавшие с зараженным в последние две недели люди, получат push-уведомление, в котором будет указана дата контакта. Но никакие личные данные заболевшего не раскрываются.

Над приложением работали Минцифры с Минздрав. Оно станет еще одним способом борьбы с распространением вируса и поможет не объявлять в стране полный локдаун, как это было весной.