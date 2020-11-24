В Совфеде рассказали, насколько у россиян вырастет пенсия в новом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о том, какой индексации пенсий россиянам стоит ждать в 2021 году.

По ее словам, страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3 процента, что почти в 1,5 раза превысит инфляцию. Об этом Бибикова рассказала "Парламентской газете".

- В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей, - уточнила представитель Совфеда.