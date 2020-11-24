Россиян предупредили о самом "грозном" симптоме COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила россиян о самом "грозном" симптоме коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, этот признак проявляется на фоне респираторных симптомов.

- Самый грозный симптом - появление одышки, - сказала Пшеничная ТАСС, отметив необходимость показаться врачу при выявлении этого признака у пациента.

Эксперт Роспотребнадзора также пояснила, что в период эпидемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния часто может свидетельствовать о развитии "ковида".

Напомним, сайт kp.ru писал, что Минцифры РФ запустило специальное приложение, которое позволит отслеживать контакты зараженных коронавирусом. «Госуслуги.COVID трекер» уже можно скачать в App Store и Google Play на устройство. Если выяснится, что человек инфицирован, а накануне он общался с другими людьми, то им придет push-уведомление. В сообщении от приложения будет указана дата контакта и зараженным, но имя больного останется нераскрыто.