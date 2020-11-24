Илон Маск стал вторым богатейшим человеком в мире

За последние 12 месяцев состояние Маска выросло примерно на $100 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в понедельник, 23 ноября, вышел на второе место рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Из-за роста на фондовых торгах стоимости акций компании Tesla, производящих электромобили, состояние Маска увеличилось на 7,2 миллиарда долларов и достигло около 128 миллиардов долларов, обойдя состояние основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Первое место остаётся за Джеффом Безосом, главой крупнейшей продающей товары в Интернете компанией Amazon. Он владеет 182 миллиардами долларов.

По данным Bloomberg, за год Илон Маск разбогател на 100 миллиардов долларов. Ни один другой участник рейтинга не расширял свой капитал с такой скоростью: всего в январе 2020 года Маск был на 35-м месте.