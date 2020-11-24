Российский корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы американским эсминцем

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил во вторник, 24 ноября, нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США "Джон Маккейн", сообщили в Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что вошедший в территориальные воды России эсминец зашёл за линию границы на два километра в заливе Петра Великого (под Владивостоком). Сначала за ним следил российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", затем он предупредил экипаж эсминца о возможности пойти на таран, после чего "Джон Маккейн" перешёл в нейтральные воды.

- Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод, - уточняется в сообщении Минобороны.