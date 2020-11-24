В более чем 20 регионах России прошли обыски в сектах "Свидетелей Иеговы"*

СК, МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии в Москве и более чем в 20 субъектах страны провели обыски у "Свидетелей Иеговы"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве и ещё более чем в 20 субъектах России прошли обыски в квартирах, где располагаются адепты секты "Свидетелей Иеговы"*. Оперативные мероприятия в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и полиции.

В Следственном комитете заявили, что уголовное дело возбуждено "из-за возобновления работы управленческого центра". Также в СК уточнили, что многих организаторов и участников движения уже задержали. Их доставят в подразделение ведомства.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного Суда РФ экстремистскими организациями, - рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По версии следствия, сектанты открыли подразделение организации северо-востоке Москвы после июня 2019 года. Сборы адептов проходили в одной из квартир на улице Челюскинской. Они изучали религиозную литературу, а также вербовали москвичей и жителей других регионов в "Свидетели Иеговы"*.

*Запрещённая в России организация