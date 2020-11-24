60 миллионов россиян собираются делать покупки в «черную пятницу» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До «черной пятницы» осталось два дня. 60 миллионов россиян планируют делать покупки в день скидок. По оценкам экспертов, в этом году аудитория сильно повзрослеет.

Это произойдет из-за пандемии. Обычно покупатели от 50 лет и старше предпочитают ходить за товарами в магазины, но из-за коронавируса многие освоили онлайн-шоппинг.

Если традиционно данное мероприятие посещает примерно 50 млн человек, то в этом году цифра увеличится на 20 процентов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) полагают, что скидки на некоторые позиции могут доходить до 90%.

Больше всего упадут цены на одежду и обувь – 70-80%, на товары для дома – 30-50%. А вот гаджеты и бытовая техника потеряют в цене минимально – 5-20%, пишет газета "Известия".

Тем временем, именно за гаджетами и бытовой техникой придут 80 процентов покупателей. Остальные намерены приобрети обувь, товары для дома и иные категории.

Эксперты предупреждают, что отправляясь на онлайн-шоппинг нужно соблюдать правила безопасности, так как стать жертвой мошенника во время ажиотаж очень легко, сообщает телеканал "360".