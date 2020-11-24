Госдума приняла закон о реформе системы ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российская Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реформе системы ОМС. Проект нормативного акта нижняя палата приняла на пленарном заседании во вторник, 24 ноября.

Согласно закону о реформе ОМС, Федеральный фонд обязательного медстрахования получает некоторые полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медицинской помощи. Теперь Фонд без участия страховщиков сможет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контролировать объемы, сроки и качество предоставления этой помощи в федеральных медицинских организациями, а также предъявлять претензии и иски за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Закон также меняет механизм оплаты медицинской помощи. В бюджете Фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной помощи по базовой программе ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медпомощи будет устанавливаться российским кабмином.

Теперь федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, которые будут соглашать напрямую с Федеральным фондом обязательного медстрахования. Правительство страны будет устанавливать нормы по объемам предоставления специализированной медпомощи (в том числе высокотехнологичной) и по расходам на нее.

Документ также предусматривает, что Фонд будет вести единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.