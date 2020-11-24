Госдума приняла во втором чтении закон о Госсовете РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла во втором чтении проект закона о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России. Проект акта одобрили на пленарном заседании во вторник, 24 ноября.

Инициативу внес в нижнюю палату российский лидер Владимир Путин в рамках второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию государства. Закон определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета – нового конституционного органа власти.

Возглавит Госсовет президент России, а его членами будут глава кабмина, спикера Совета Федерации и Государственной думы, глава администрации президента и губернаторы. В состав нового органа также могут включить членов политических партий и представителей местного самоуправления.

Предполагается, что Госсовет РФ будет разрабатывать задачи внешней и внутренней политики, обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики страны. Он также сможет направить рекомендации по вопросам стратегического планирования. В своем решение Госсовет может указать на необходимость изменений в законы, однако он не будет обладать правом законодательной инициативы.

Как сообщал сайт Kp.ru, на сегодняшнем заседании Госдума также приняла закон о реформе обязательного медицинского страхования и приняла во втором чтении бюджет ПФР на 2021-2023 годы.