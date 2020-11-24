Вакцины от коронавируса включили в перечень жизненно важных препаратов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому вакцину от коронавируса включат в перечень жизненно важных препаратов.Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-служба кабмина.

"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Вакцины от коронавируса внесут в список жизненно важных в начале декабря 2020 года, чтобы обеспечить их доступность россиянам. Таким образом с 2021 года перечень лекарств расширят до 788.

Напомним, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат «Спутник V» разработан учеными центра Гамалеи. Второй препарат «ЭпиВакКорона» запатентовал новосибирский центр «Вектор».