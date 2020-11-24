Умерла Наталья Бонк - лингвист и автор известного учебника английского

Педагог и лингвист Наталья Бонк. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

В Москве умерла известная ученая-филолог Наталья Бонк. Ей было 96 лет. Трагическую новость сообщил ректорат Литературного института, в котором она работала с 1993 года.

Бонк была руководителем курсов английского языка, преподавание на которых велось по ее же учебникам.

Многие знают Наталью Бонк как автора знаменитой методики преподавания английского. В 1989 году она в соавторстве с Н.А. Лукьяновой и Г.А. Котий написала учебник, который помог миллионам советских, а потом и российских граждан выучить английский. Книга разошлась с бешенной скоростью.

- В СССР все искали «учебник Бонка» (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник, - рассказали в Литературном институте.

Вскоре после этого Бонк написала новый учебник - «Английский шаг за шагом». Он и сейчас пользуется популярностью среди школьников и студентов.