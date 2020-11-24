Отдых в России в 2021 году может подорожать на 30%

Отдых на родине может также стать дорогим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летнем сезоне-2021 отдых в российских отелях может подорожать на 25-30%, уже сейчас цены выросли от 3 до10%.

«Пока вы видим, что популярные отели повысили цены в пределах традиционных 10%, однако динамика цен будет меняться при увеличении спроса. Наибольшая загрузка отечественных курортов ожидается с 15 июня по 20 августа», - сказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Больше всего туристов интересуют южные направления. В частности, в Сочи и Анапе стоимость проживания увеличилась на 10%. На других черноморских курортах - до 5%, сообщила «Интерфаксу» Ассоциация.

Уже сейчас многие туроператоры открывают бронирование на лето 2021 года. Помимо Сочи и Анапы путешественники также выбирают Крымские курорты. На эти направления приходится более 60% всех бронирований.

Один из лидеров сезона-2020 - Карелия - не пользуется таким высоким спросом.

АТОР сообщила, что туристы предпочитают останавливаться в отелях 4 и 5 звезд в среднем на 10 дней. Более 50% путешествуют на своем авто.

На горнолыжных курортах Сочи появятся пункты тестирования на коронавирус, сообщил 23 ноября губернатор региона.