Черчесов обратился к болельщикам сборной России после разгромного поражения от Сербии Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России после разгромного поражения от Сербии в матче Лиги наций. Он заявил, что был шокирован результатам матча и отметил, что его главной задачей является подготовка боеспособной команды к чемпионату Европы 2020 года. Об этом он сказал во вторник, 24 ноября, в эфире «Матч ТВ».

- Не следовало ли мне уйти в отставку? Если бы это следовало сделать, я бы это сделал. Прежде всего я сам был шокирован результатом с Сербией. Мы с вами многое прошли. Не знаю, почему эту ситуацию так больно воспринимаете, хотя мне больнее. Моя главная задача сейчас заключается в подготовке боеспособной сборной к чемпионату Европы. За нас это никто не сделает, - подчеркнул Станислав Черчесов.

Напомним, что в ноябре российская команда сыграла вничью в контрольной встрече с командой Молдавии, а затем проиграла два матча в Лиге наций, уступив Турции со счетом 2:3 и Сербии с разгромным счетом в 0:5, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира. Чемпионаты Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, сборная Россия сыграет в одной группе с бельгийцами, финнами и датчанами.