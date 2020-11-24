Франция прошла пик второй волны коронавируса, заявил Макрон Фото: Андрей АБРАМОВ

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что число новых случаев инфицирования в стране на данный момент уменьшается. Об этом политик заявил в своем телеобращении к нации.

- Число новых случаев заражения, которые каждый день регистрируются врачами, значительно снизилось, с 60 до 20 тысяч человек. Пик второй волны эпидемии во Франции пройден, - сказал французский лидер. Речь французского лидера транслировалась в Ютубе.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в стране еще с конца октября 2020 года был в очередной раз введен общенациональный карантин. Однако за последние дни начала прослеживаться положительная динамика.

Напомним, за все время активного распространения covid-19 среди граждан во Франции оказались инфицированы более 1,2 миллиона человек, из которых 50 тысяч умерли по официальным данным.