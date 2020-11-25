Назван способ распознавания рака при приеме пищи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа врачей выяснила, как можно распознать у человека наличие рака во время приема пищи.

По мнению экспертов, прежде всего стоит обратить внимание на дисфагии, или трудности при глотании, в том числе, когда человек испытывает сложности при прохождении пищи через глотку. Считается, что этот признак может указывать на рак легких. Об этом рассказали исследователи из Фонда Роя Касла, передает Express.

При этом, при приеме пищи у больных людей могут возникать чувство боли и ощущение жжения. Объясняется это тем, что рак легких врачи зачастую диагностируют уже на поздних сроках, когда разрастание опухоли начинает причинять пациенту значительные неудобства.

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