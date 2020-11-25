Байден стал победителем на выборах в Неваде Фото: REUTERS

Власти американского штата Невада утвердили победу на выборах президента в США в 2020 году демократа Джозефа Байдена в данном субъекте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что главный соперник Дональда Трампа набрал 50% голосов избирателей против 47,7% проголосовавших за действующего лидера.

Ранее республиканец Трамп заявил о готовности передачи власти Байдену в рамках интересах страны. Он также отметил, что еще верит в свою победу и будет продолжать оспаривать результаты голосования в некоторых штатах госудасртва.

Напомним, выборы президента США прошло 3 ноября. По подсчетам американских изданий, победил демократ Джо Байден. Однако при голосовании сообщалось и о нарушениях. Так, в одном из штатов оказалось больше голосов, чем могло быть даже при стопроцентной явке.