Стало известно о "ракетном сюрпризе" в Крыму от США для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухопутные войска США в процессе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Об этом пишет Forbes.

Авторы публикации считают, что подобными действиями американская сторона "отправляет Москве послания". Кроме того, все это "произошло всего за несколько часов" на минувшей неделе.

В Forbes также отмечают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму. Суть в том, что огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу.

Кроме этого. в публикации говорится, что подобного рода учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе.