Как коронавирус передается внутри помещений, объяснили ученые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Американского физического общества представили свои доклады с 73-го ежегодного собрания, в которых подробно описали аэродинамику инфекционных заболеваний. В числе прочего эксперты объяснили, как коронавирусная инфекция передается внутри замкнутых помещений, пишет издание News Medical.

Для подготовки докладом ученые рассмотрели исследования китайских специалистов: в начала пандемии те активно изучали крупные вирусные частицы, которые «вылетают» при кашле или чихании зараженного и остаются в помещениях, заражая окружающих. Американские ученые сделали вывод о том, что мельчайшие частицы вируса в пространстве не менее опасны, чем крупные.

Уильям Ристенпарт, химик из Калифорнийского университета в Дэвисе, объяснил, что громко разговаривающие люде выбрасывают в окружающее пространство в разы больше частиц коронавируса, чем те, кто общается более медленно и тихо.

- Огромное количество частиц инфекции попадает в воздух из легких человека, когда он начинает кричать, - предупредил специалист.

В докладе отмечается, что эффективным способом борьбы с распространением инфекции в замкнутом помещении является соблюдение социальной дистанции: дистанция в два метра дает защиту от разлетающихся инфекционных микрокапель.

Накануне ученые из Имперского колледжа в Лондоне рассказали о самых ранних симптомах заражения коронавирусной инфекцией. В первую очередь, они указали на спутанность сознания и повышенную утомляемость.

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