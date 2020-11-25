Кремль фиксирует тревогу и пессимизм в обществе из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Тревога и пессимизм в стране связаны в первую очередь тем, что идет пандемия. Такие же настроения наблюдаются во всем мире. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет, - отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в России в настоящее время принимаются точечные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и в некоторых регионах страны эти меры уже показали положительные результаты. В каждом российском субъекте, по словам пресс-секретаря президента, динамика распространения заболевания разнонаправленная — где-то число инфицированных растет, а где-то снижается.

Напомним, что сегодня общее число инфицированных за все время пандемии в России увеличилось до 2 162 503 человек. В стране зафиксировали и весьма печальный «рекорд»: от коронавирусной инфекции и осложнений из-за заболевания скончались более 500 человек, что стало максимумом с начала эпидемии.